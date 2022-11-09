民進黨籍苗栗縣長候選人徐定禎9日會同立法院交通委員會、交通部政務次長陳彥伯、苗栗縣政府文化觀光局等單位，考察苗栗交通與觀光建設，了解苗栗縣通霄鎮日落大道觀景平台建置情況，以及白沙屯拱天宮建置白沙屯宗教文化園區辦理情形，他也允諾上任後，會加速打造各項觀光建設。

徐定禎表示，苗栗縣長年財政黑洞，觀光資源的規畫不足、建設進度持續落後，例如日落大道被票選為2019年台灣10大景觀公路」第1名，卻因缺乏觀景台空間，衍生出違停、行人橫越等亂象。

另外，白沙屯媽祖遶境作為國家重要無形文化資產，白沙屯宗教文化園區可以帶動區域觀光發展，讓宗教、文化以及在地生活共生共存，但園區計畫講了許久，至今停留在可行性評估。

徐定禎說，他這次選戰提出「觀光新苗栗」的願景，就是要好好把各處景點整理規劃，已起步的項目加速推動，才能打造便利交通與深度觀光，今天邀請交通部和交通委員會考察，就是希望為苗栗爭取建設資源。

徐定禎表示，苗栗通霄神社、海水浴場、日落大道等景點都有發展潛力，未來他要加速推動通霄各大景點的交通改善與景點規畫，讓日落大道觀景台、白沙屯宗教文化園區的下一階段迅速完成。