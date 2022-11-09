小S近日受訪，透露S媽已經接受具俊曄，大S的兩個小孩也會叫具俊曄「叔叔」，「默默地覺得這個人（具俊曄）在家裡是可以接受的」。而跟大S宣布離婚將滿一年的汪小菲，近日在直播中卻突然再度流下男兒淚，坦言很想女兒，每每想孩子時都會看天上的雲彩，總覺得女兒在回望她，汪小菲稱自己隔離了5次，願意再次接受隔離，但自己有幽閉恐懼症，不確定能否放下陰影。

今年3月大S宣佈再婚後，S媽一度對此無法接受，還發文暗指具俊曄「搶她女兒」，近日大S一家和王偉忠一家聚會照曝光，可見S媽終於燦笑和新女婿同框，小S出席活動時被問此事，透露母親從一開始的拘謹到微笑，現在則是會入境隨俗用韓文不斷叫具俊曄「兒子」。

至於大S的兩個孩子對具俊曄的態度？小S說氣氛滿溫馨的，雖然沒有到會抱來抱去，但已經開始可以接受具俊曄在家中，並會用韓文叫具俊曄「叔叔」，可見適應得很好，而汪小菲最近卻在直播中爆淚，坦言每天想到女兒的時候，「我就抬頭看看天上的雲彩」，覺得女兒好像也在看他，就會讓他安慰不少。

汪小菲說再接受隔離自己沒問題，但是先前隔離了5次，「這種幽閉恐懼症帶來給我的恐懼啊，就是挺難的啊」，見此，網友回應：「女兒還健在哈哈哈哈哈他哭的真的很難看」、「就是不知道以為他坐牢呢」、「我記得去台灣不是不需要隔離了嗎」。而事實上，入境台灣從10月13日起已經改成「0+7」，入境台灣後只要進行7天自主防疫，自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則，儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等），但可外出，只要有2日內家用快篩陰性結果即可。