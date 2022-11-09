2018全球旅遊慈善皇后等多個案件，遭交通部不予核銷退回，事後陳光復卸任轉身走人，縣府員工還要寫一堆檢討報告說明。（張茂雄攝）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部9日表示，陳光復任內舉辦「世界最美麗海灣」年會花掉8800萬遭到非議，結果活動結束後預算卻遭中央駁回2425萬，一場華而不實的年會看不到實質效益，卻留給澎湖子孫好大一筆呆帳，陳光復必須說清楚錢到底花到那裡去了。

賴陣營說明，王乾發在2014年申請加入「世界最美麗海灣」組織，2018年陳光復起初編列500萬元預算舉辦年會，後來一路膨脹至8800萬。2018年縣長投票前不到2個月，陳光復在澎湖風光舉辦3天的「世界最美麗海灣」年會，活動期間官蓋雲集，陳光復邀請蔡英文、陳菊、蘇嘉全等人出席，營造民進黨高層力挺陳光復的氛圍。

世界最美麗海灣活動推出4大項72個子計畫，縣府上下忙到翻，當時許多承辦人員反映預算編列程序、執行過程有諸多疑慮，但縣府高層說已跟上面溝通過，要承辦人員放心簽辦、執行，最後留下一大筆呆帳，還要基層同仁扛責任，相當不公平。

賴總部指出，主題曲 The Ocean We Love、迷彩大行軍暨軍事體驗營活動、行銷委外服務案等經費，迎接2019跨年晚會、2018全球旅遊慈善皇后、2018世界最美麗海灣嘉年華VR體驗等案件，遭交通部不予核銷高達2425萬元。

賴總部表示，陳光復當時誇口「世界最美麗海灣」獲中央高度支持，並以時間緊迫為由，讓縣府員工只能「長官說怎麼處裡，基層就照辦」的方式處理，事後陳光復卸任轉身走人，縣府員工還要寫一堆檢討報告說明。陳爽花公款8800萬，卻沒有提升澎湖能見度，也無創造觀光效益，徒留一大筆呆帳給澎湖，此事陳光復需要說清楚講明白。