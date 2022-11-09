樂天桃猿啦啦隊女神林襄，靠著甜美形象和傲人E級魔鬼身材，迅速升格為新一代啦啦隊女神，IG狂吸139萬粉絲支持，稍早在臉書PO出為了寫真集拍的宣傳影片，只見她解開釦子露出渾圓北半球，超養眼畫面讓粉絲狂噴鼻血。

林襄今(9日)在臉書PO出為寫真集拍攝的宣傳影片，只 見她上半身穿著花紋小可愛，底下釦子疑似刻意解開，一對傲人北半球直接露出大半截見客，接著鏡頭往下方一移，只見她穿著紅色吊帶襪搭配白色丁字褲，一顆蜜桃翹臀直接對著鏡頭搖晃，接著做出各種撩人動作，嬌媚眼神還不斷頻頻放電，讓所有人看得血脈賁張。

鏡頭轉往下一個畫面，只見林襄穿上白色Bra及內褲，無辜眼神直盯著鏡頭，楚楚可憐的模樣，讓許多男性粉絲格外不捨，躺在地上的她不忘擺出各種誘人姿勢，只見傲人雙峰太過豐滿，幾乎要從內衣直接彈出，最後更半趴在地上露出傲人火辣S曲線，接著向粉絲喊話：「有買過2021、2022的襄民們沒有失望吧，沒收藏到的今年不能再錯過了吧」。

對此，網友紛紛留言：「襄襄，好美又迷人喔！好漂亮又好辣喔！一定要買」、「襄美人的身材辣到超級口愛，實在是……太捧了，讓我被妳迷到忍不住想哭著暈倒了」、「襄的寫真絕對要收藏啦」、「新貨到，太襄了吧」、「女神的寫真集絕對不能錯過」。