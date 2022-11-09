傳出台積電赴美設廠可能又有新動作。根據《華爾街日報》報導，台積電準備在美國目前晶圓廠址旁邊，再蓋一座採用3奈米先進製程的晶圓廠。
報導引述知情人士說法指出，台積電打算未來幾個月宣布，將在亞利桑那州鳳凰城加蓋晶圓廠，投資規模估約120億美元、接近2020年拍板的5奈米廠。據悉新廠採用最先進的3奈米製程，這是目前可製造的最小、速度最快IC晶片。
台積電兩年前宣布在亞利桑那州設廠時，原計畫採用5奈米生產，知情人士透露，這座晶圓廠將改以4奈米生產，產能也將擴大。台積電12月將為該廠首批引進的設備舉辦裝機典禮，預計2024年開始量產。
今年8月市場就曾傳出，台積電正評估在亞利桑那州建第二座晶圓廠，台積電當時不回應市場傳聞。台積電供應鏈也傳出，台積電將會著手進行第二期工程興建，未來將會切入3奈米，預估2026年增至月產四萬片。
台積電今(9)日股價拉尾盤，終場上揚18元至417元，市值突破10.8兆元。
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