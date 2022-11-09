台新夢想家開幕周，啦啦隊Formosa Sexy搶先曝光新單曲。（福爾摩沙台新夢想家提供）

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家將於本周六（12日）在主場洲際迷你蛋迎接2022-23賽季首戰，兩天將分別對決高雄17直播鋼鐵人、台北富邦勇士，票券皆已全數完售，希望延續魔鬼主場的氣勢及威力搶下主場2連勝。

台新夢想家開幕周以本季精神口號「可以 KeYi」主軸推出「我夢可以」主題日活動，凡入場球迷皆可獲得全新主視覺海報以及球員隨機款應援折扇，現場更規劃一系列互動活動，將「可以」的能量透過遊戲傳遞給每一位球迷，除了表達本季衝擊目標的決心，也希望透過球隊的影響力，傳達夢想家堅持不放棄的團隊精神，讓球迷都「可以」獲得動力持續前進。

福爾摩沙台新夢想家開幕周兩天，球團規劃多項專屬會員活動，將首度舉辦D-FANS球員進場擊掌活動，會員賽前可於台新夢想家官方社群平台線上登記報名抽籤，中籤會員可於球員進場時列隊與球員擊掌，近距離享受最特別的互動體驗。

而籃球場上場邊「嬌」點啦啦隊，PLG上季年度啦啦隊Formosa Sexy在開幕周火辣亮相，將由在IG擁超過80萬追蹤者的隊長梓梓、團長壯壯一同帶領所有女孩換上新球季服裝與球迷一起應援吶喊，更會於開場搶先曝光日後發行的全新單曲「Sexy Beast」與MV舞蹈，本季Formosa Sexy也會繼續帶來令人耳目一新的表演與應援互動，力求讓球迷能有更多嶄新的主場體驗。