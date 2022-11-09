11月初進入杭菊盛產季節，花田遍布九湖、樟樹及朝陽等村，隨處可見雪白、金黃花海。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

百花齊放、黃澄澄的花海美不勝收。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2022苗栗銅鑼杭菊芋頭節將在12、13日在秋美人農場舉辦，苗栗縣政府秘書長陳斌山、銅鑼鄉長謝昌年等人9日提前為活動宣傳，與花農們盛情邀約全國各地的遊客到銅鑼賞菊、品芋、漫步花田，感受客庄農村風情。

銅鑼鄉農會表示，銅鑼鄉是本土杭菊主要產地，種植面積約40公頃，產量占全台8成，隨著11月初進入杭菊盛產季節，花田遍布九湖、樟樹及朝陽等村，隨處可見雪白、金黃花海，非常耀眼奪目，花季將維持3周左右。

農會提到，銅鑼杭菊品管嚴格，民眾購買時可認明「銅鑼鄉杭菊產地團體商標」，因今年前期受梅雨影響，杭菊受損4成，加上原物料上漲等因素，預計今年杭菊價格上揚。

另外，芋頭也是銅鑼鄉特產之一，由於農民引用後龍溪富含礦物質的水源灌溉，加上不斷精進的栽種技術，口感鬆軟綿密，品質絕佳，銅鑼鄉農會的芋頭已經連續兩年榮獲苗栗縣芋頭評鑑中「芋頭王」殊榮。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，為確保國人食的安全，農糧署與縣府、農會合作，逐一對銅鑼所產杭菊進行381道農藥殘留檢測，超標者將查封銷毀，民眾可以安心的食用。

另外，配合目前進行中的「苗栗幸福旅遊節」活動，12、13日當天現場單筆消費滿500元，除可憑發票、收據上網登錄抽獎外，現場也有「樂透搖獎快閃活動」，額外抽出泡湯券及精美小禮，共240份。

今年杭菊芋頭節安排有「花田囍事開幕式」、「食芋大振品嘗會」、「農情好禮展售會」等活動，除了美不勝收的杭菊花海外，現場還有芋頭客家美食品嘗、客家歌舞表演、採菊體驗、菊娃娃DIY以及販售各種當地農特產品的農夫市集。

活動期間上午8點半到下午4點，在銅鑼火車站也提供賞菊專車免費接駁服務，另11月5日至27日賞花期間，每逢例假日將實施苗38-2線九湖路段道路及九湖大橋與銅科南路大橋間水防道路交管，開車民眾請留意。

更多活動訊息請搜尋FB「花現銅鑼」，或洽苗栗縣銅鑼鄉農會037-981008轉220推廣部。