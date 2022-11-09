不少長輩喜歡吃清粥小菜，甚至認為菜色清淡，吃起來較養身，但有些配菜其實是健康地雷。醫師近日透露，不少高血壓患者會選擇吃清粥小菜，控制血壓問題，但有些配料其實並不健康，吃多了恐會使血壓不降反升，對此分享4類NG配菜。

傅裕翔醫師在臉書粉專提到，有些高血壓患者會靠吃清粥小菜控制血壓，認為口味清淡，但有些配料其實並不健康，第一就是醃製、滷製、燻製的食品，例如香腸、燻雞、豆腐乳、魚肉鬆、麵筋等，第二是醃製蔬菜，比如榨菜、酸菜、醬菜、脆瓜等，還有常見的罐頭食品及魚丸、肉丸等加工食品，多吃恐導致血壓攀升。

傅裕翔醫師建議民眾，若想靠飲食控制血壓問題，應多使用天然食材，例如芹菜、草菇、海帶、玉米、新鮮瘦肉等，加在粥裡能增添風味，也可以使用胡椒等辛香料，盡量減少鹽和味精的用量，另外在醫生或營養師的指示下，也可使用少許低鈉鹽調味。

營養師許育禎也曾指出，蔬菜富含多種維生素及礦物質，能夠有效預防高血壓，而且蔬菜也含有為量不少的膳食纖維，可溶性膳食纖維可降低血膽固醇，不可溶性纖維則能促進腸胃蠕動、幫助排便，民眾可以選擇吃大番茄、芹菜、牛蒡、辣椒及冬瓜，