國民黨台北市長候選人蔣萬安昨拋出，當選後擬恢復騎乘YouBike前30分鐘免費，遭無黨籍候選人黃珊珊譏「草包」。蔣萬安今天下午說，應該回歸到理性討論，恢復YouBike前30分鐘這樣的政策，是希望展現鼓勵綠運輸、提高公共運輸使用率。

對於蔣萬安主張恢復YouBike前30分鐘免費，黃珊珊今天說，雖然不想說蔣萬安是草包，「但這個政見就是草包。」蔣萬安出席「2022華人公益節」活動時對此表示，很多交通的問題應該回歸到理性討論。他表示，恢復YouBike前30分鐘的政策，是希望展現鼓勵綠運輸、提高公共運輸使用率，從這樣的方向來思考，也能達到節能減碳，市民共同期待的目標。

至於估計每年要多花1億5千萬元，預算從哪來？蔣萬安 說，台北市交通的問題應該要從怎麼提高綠運輸使用率、公共運輸使用率的基礎來思考，包括恢復YouBike前30分鐘免費以及多元彈性的月票機制，都是從這個的方向來思考、從這樣的想法來出發。

蔣萬安認為，台北市的財政相對穩健，郝市府其實就做到，恢復YouBike前30分鐘免費是台北市政府鼓勵綠運輸政策的一個態度展現。

另外，針對民進黨台北市長候選人陳時中牽手照事件，當時韓國瑜太太李佳芬當時牽手照也被民進黨批很慘，會不會覺得民進黨雙標？蔣萬安趕緊表示，「謝謝大家」，隨即結束媒體聯訪。