三總澎湖分院9日在舉辦院慶大會活動，賴峰偉縣長、劉陳昭玲議長等多位佳賓，到場出席為醫院慶生，感謝醫護人員兩年來的防疫辛勞。為了增添院慶喜悅，特別邀請到澎防部戰鼓隊及國樂表演，大會同時頒發防疫有功及資深員工服務感謝狀，最後在溫馨的切糕儀式下合影結束。

三總澎湖分院自民國36年成立於青島匯泉，民國95年由三軍總醫院承接改名為「三軍總醫院澎湖院區」，民國104年奉國防部令更銜為「三軍總醫院澎湖分院」。隨著時間及編制上的更迭，但是為澎湖鄉親提供優質的就醫權益，扮演離島10萬軍民最佳守護者。

近年來三總澎湖分院在醫療服務上，更是有諸多重大突破， 111年完成外離島「首例開心手術」、心導管介入性治療達203例、大血管支架手術達45例、「微創胸腔鏡手術」超過200例、逆行性膽胰管鏡併膽道取石術達7例、高壓氧治療平均每年服務超過600人次。

賴峰偉縣長致詞時表示，這兩年COVID-19疫情嚴峻，感謝澎湖每一位醫護同仁辛勞付出，除了原有的醫療服務，另外增加篩檢、疫苗施打、確診者救治的任務。三總澎湖分院在地區抗疫作戰中，擔負起重責大任，而且讓每位重症確診者都能康復出院，其中一位更高達91歲高齡，顯見澎湖醫療水平絕對值得鄉親信任。

施宇隆院長表示，三總澎湖分院數十年來，能夠成長茁壯，感謝多方支持，加上歷任院長的卓越領導及醫院同仁共同努力下，為澎湖軍民建立起醫學中心級的地區醫院。今年由軍醫局蔡局長親自帶領醫療團隊，成功完成外離島「首例開心手術」新里程碑，醫院不以此而自滿。