微熱山丘「柚香蘋果酥」打造酸甜滋味、滑順口感，即起在全台微熱山丘通路販售。（微熱山丘提供）

2022年來到尾聲，氣溫逐漸轉涼的同時也是蘋果盛產季，糕點品牌「微熱山丘」特別於冬季回歸「柚香蘋果酥」，熟悉的奶油酥皮封存住紅寶石般的紅玉蘋果果丁與果醬，淋上法芙娜柚香可可脂，營造酸甜滋味與滑順口感，為耶誕節送禮增添新的選擇。

近期正逢秋冬青森蘋果季，微熱山丘特別邀請蘋果愛好者—在日本生活的臺灣YouTuber「強運少女RU」，透過日本青森巡禮，一窺「柚香蘋果酥」內餡的美味秘訣。此次造訪的果園樹上，每顆結實纍纍的紅玉蘋果都受到農民悉心呵護，採收前需要花費大量人力與時間，手工轉動每顆蘋果、修剪枝葉，讓陽光能確實照耀在果實上，均勻受光後，更增添了果實的甜美，即便經過烘焙，酸甜的滋味與口感仍會被完整保留。

冬季限定的柚香蘋果酥，以耶誕插畫包裝設計再度回歸。主視覺以紅玉蘋果、日本白柚、雪人及雪花堆疊的插畫，呈現冬季的純白耶誕，與奶油酥皮上的柚香可可脂淋醬、檸檬糖霜相呼應。開蓋後是一盒6入的單包裝，撕開棉紙袋首先迎來清爽柚香氣味，經典奶油酥皮最上層是積雪般的「法芙娜柚香風味調溫可可脂」淋醬，與雪片狀的檸檬糖霜。內餡選用「青森紅玉蘋果」製成果醬、果丁，在口中散發出濕潤與香甜的蘋果滋味。即日起，冬季限定的「柚香蘋果酥」，於全台微熱山丘通路販售。