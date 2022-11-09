根據中新社報導，台灣青年插畫師林彥菱跨越兩岸來到南京開立工作室，從初來乍到時的青澀漸漸走向成熟、收穫事業與朋友，用畫筆繪出了多彩人生。

從臺灣科技大學商業設計系畢業的林彥菱，在朋友聚會上遇見了到臺灣訪學的南京茶肆老闆，因緣際會下，改變了人生軌跡。南京茶肆的老闆有做茶館文創的想法，林彥菱剛好臨近畢業也覺得專業符合，便一拍即合踏上了南京創業之旅。首個工作地點，是位於南京城東的茶肆仙林店，隨後跟隨南京茶肆老闆到樺墅村開茶館，走進了郊外鄉村，從村莊寫生中汲取到了靈感，發現山水相依、風光旖旎的村莊，就像一處有待開啟的世外桃源。便用了3個月時間畫出整套樺墅村明信片，並做成手繪版的探索地圖。

為南京樺墅村所繪製的明信片。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

工作逐漸上手後，林彥菱的業務越來越多。通過朋友介紹，她開始為江蘇知名酒廠做插畫設計，並且自立門戶，成立了「輪心工作室」。近年受疫情影響無法出遠門，進而發現疫情停工的工地上，野草長勢茂盛便每天下樓給野草寫生。為此，她創作了插畫《In 5 Steps》(五步以內)象徵「撕開表面的紙，地下流淌的螢光河流滋養著這些小生靈。」該作品後來獲得《中國創意設計年鑒》銀獎。

插畫《In 5 Steps》(五步以內)。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

之後，林彥菱養成了觀察植物的習慣。走到哪裡，她習慣性地臨摹植物，向植物學習：看它們怎樣錯落分佈、在野外維持生態平衡，並將它們的形態融入到插畫作品中，正因與植物結下不解之緣，她後來和南京大學團隊合作完成了植物分類學奠基人之一「現代水杉之父」胡先驌的繪本童書。

從翻閱歷史資料到研究水杉，再到創作插畫，林彥菱耗時近半年。水杉在植物界有活化石之稱。在查閱資料、創作插畫時沉浸其中，仿佛看到胡先生當年為研究水杉跑遍各地、尋找樣本的情景。因此將繪本風格設計為尋寶系，用跳躍的方式呈現胡先驌與水杉的關聯。胡先驌的孫女胡曉江進行了修改完善，書籍在2021年出版。

2022年創作海底發光植物的插畫，獲安徒生(國際)藝術獎金獎。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

工作之餘，林彥菱活躍在兩岸文化界，熱衷於參加兩岸文化活動。在南京主辦的「第三屆兩岸博物院IP授權交流論壇」上，她代表臺灣設計師上台簽約，她表示中華文化博大精深，是我們文創巧思取之不竭的寶庫。