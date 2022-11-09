前NFL球員派可。（美聯社資料照）

美國樂透「威力球」（Powerball）連40摃，頭獎20.4億美元（新台幣651.6億）被加州一位購買者獨得，這是史上最高彩金。開出頭彩的加油站「老喬服務中心」（Joe's Service Center）因此分得100萬美元銷售獎金，老闆碰巧是前NFL球員派可（Domata Peko）的岳父。

這次威力球寫下歷史紀錄，讓賣出彩券的「老喬」（Joe Chahayed）也成為地區小有名氣的名人，附近一些居民前往他的店舖與他合影。派可在IG寫道：「我岳父賣出了威力球頭彩，20億美元，恭喜。」

老喬曾經賣出過幾張中獎的彩券，但彩金累積只有8000多美元，這回卻一口氣開出史上最大彩金，他知道那位幸運得主應該是某位附近的居民。威力球頭彩上次開出後至今「連40槓」，前一屆贏家抱走2億美元，這次飆破20億美元，相當於1支北美職棒球隊的市值了。

派可是職業球員，打了15個NFL球季累積4700萬美元薪資雖然也很富有，但是相比這個彩金還是相差太遠。20億美元還需要扣掉40%稅金，以及各級政府和親朋好友的覬覦，得主可能幾天開心得睡不著，接下來就是被各路人馬騷擾得睡不著了。也有網友表示像老喬那樣領個100萬美元或許比較輕鬆。過去中了大獎又很快揮霍一空的贏家也不罕見，雖然可以分成29年領取，大部分都還是選擇一次領。