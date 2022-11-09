「2022臺灣國際衝浪公開賽」將於11月12日至20日在臺東金樽漁港盛大登場，今年賽事邁入第12年重新回歸國際等級，臺東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)共同合作舉辦男子短板QS3,000積分賽及女子短板QS5,000積分賽，兩場積分賽總獎金達8萬美元。

臺東縣政府12日下午14時於金樽漁港舉辦「永續臺東藍、閃耀金樽海」開幕儀式，歡迎來自亞洲、大洋洲及歐洲等國家地區的選手新秀選手與善戰多年的職業選手齊聚臺灣唯一的國際衝浪賽事！

臺東縣政府表示，這場賽事也是WSL今年在全球的最後一場高積分賽，吸引來自世界至少12個地區國家120位頂尖選手參賽，爭奪本場高積分以進入明(2023)年度WSL全球僅8場、僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)參賽資格。

在參賽名單中令人最受矚目的包括曾連續7年參與WSL世界總冠軍巡迴賽(CT賽)的紐西蘭知名女子選手Paige Hareb，將來臺參加首次在臺灣舉辦的女子短板QS5,000積分賽；目前在QS積分賽-亞洲區排名第一的瑞典選手Kian Martin和QS積分賽-亞洲區排名第二，同時也是2016年臺灣國際衝浪公開賽QS1,500積分賽的冠軍得主的印尼籍Oney Anwar，將在今年的男子短板QS3,000積分賽同場較勁。

在臺灣選手名單中，12歲開始練習、衝浪資歷超過10年的臺灣衝浪國手邱晉豪帶著強大的企圖心、純熟的技術和爆發力準備晉級世界積分賽的行列，將在這次賽事中與來自亞洲、澳洲、大洋洲等地區排位前三名的選手戰浪搶分。

其中，這次報名參賽的臺東在地衝浪新秀選手，有位來自蘭嶼的達悟族子弟-王之光，大學時期接觸衝浪，畢業後，因受到金樽浪點吸引，在衝浪與工作往返蘭嶼與東河之後，決定在東河創業，開啟衝浪的浪人生活，這次他也與來自國內外的衝浪選手來場海上挑戰。

今年活動也規劃「特殊表演賽」，力挺極限運動的品牌Red Bull，特地邀請被國際衝浪界譽為「明日之星」、來自澳洲的18歲衝浪好手Jarvis Earle，他將於決賽週末來到依山傍海的金樽浪點，與有職業選手之夢的衝浪愛好者及臺東在地衝浪青少年們進行經驗分享交流。Jarvis Earle表示：「很期待這次與家人來到臺東，體驗臺灣最棒的浪點，希望能夠遇見一樣喜歡衝浪的朋友們，來場衝浪技巧交流。」

此外，另一項表演賽為衝浪復古長短板海上表演，邀請來自臺東在地青少年、臺灣資深長板代表、藝人代表、兄弟檔、家族檔等衝浪好手加入海上表演，用對衝浪的熱情及陽光活力為現場衝浪迷及攝影愛好者們帶來海上表演不同視覺享受。

縣府交觀處指出，除了精彩賽事，活動期間還推出免周邊體驗：「衝浪好好玩」系列活動包括衝浪導覽解說、SUP立式划槳( Stand Up Paddle)體驗、海洋廢棄物手作課程等；以及「臺東挺好的」系列活動，邀請民眾動手玩創意，包含月桃編織、手做植物皂、創意藤編等在地元素DIY，讓大家親身感受臺東部落文化精粹。參加周邊體驗活動之虞，更不要錯過「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，品嘗道地海洋風味美食，感受臺東獨特的慢食文化。

臺東金樽浪點是國內衝浪運動具高度挑戰性的最佳場域，吸引許多國際知名衝浪好手前來，未來縣府也將持續善用在地優勢發展東海岸水域運動產業，扣合「慢經濟」政策發展屬於自然真實的經濟模式。「2022臺灣國際衝浪公開賽」在第12年之際邁入新篇章，歡迎全臺旅人「東漂」沿著台11線慢遊漫走，在美好的秋季親身與太平洋談場戀愛，感受衝浪運動所帶來心靈與生活的悸動。