高雄市不到1個月接連發生2起重大槍擊案，警方昨火速破案，高雄市長陳其邁今（9）日稱今年為止有3件、為6都最低。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩怒轟，只要發生任何1起，就會引發市民內心恐慌。

昨大寮區爆發街頭槍擊案，嫌犯連開15槍，釀成2人中彈送醫，警方在案發後14個小時在台東逮到5名嫌犯，後續又有1名嫌犯攜槍投案，陳其邁今日下午2時表揚迅速偵破重大刑案有功人員，同一時間對手柯志恩則與國民黨黨主席出席行動中常會。

柯志恩直說，昨天破案有功，可是不要忘記15顆子彈，對所有高雄，特別是父母親來說，真的還是膽顫心驚，然後剛剛又發生一起凶殺案，一方面當然非常肯定員警積極，特別是基層員警，但高雄發生這麼多治安問題，對於所有的市民來說，還是希望能有更安全的一個治安環境。

針對陳其邁提到，今年為止有3件槍擊案，數字為6都最低。柯志恩不以為然說，只有3起嗎？不管有幾起，任何1起就對市民造心裡恐慌，身為市長應該盡力保護好所有市民安全，陳其邁說只有3起，那他認為什麼樣的數字，才會值得市政府更加警惕。