湖口高中遷校工程開工，湖口鄉競選鄉長、縣議員、代表及村長的候選人多到場。縣長楊文科（中）指湖口高中遷校是新竹縣教育界的新里程碑。（羅浚濱攝）

湖口鄉各界殷切期待的湖口高中遷校案，在教育部未補助經費下，縣府投入9.5億餘元規畫興建，歷經10次流標後月前終於決標，9日熱鬧舉行開工典禮，縣長楊文科致詞感性說，他對湖口鄉的建設雖不能說「仁至義盡」，但絕對是盡心盡力，全力以赴！

湖口高中遷校開工典禮適逢選舉，競選鄉長的吳淑君、縣議員、代表及村長等多位候選人都到場共襄盛舉，吳淑君說，這是繼王爺壟運動公園後，湖口鄉最重大的教育建設。

楊文科說，4年前競選縣長時，已過世的鄉長林志華拜託他，一定要把王爺壟都計區的公園做好，他上任1年就完成王爺壟運動公園，陸續再推動湖口公五共融式公園、衛生所遷移、興建湖口文小非營利幼兒園及湖口第二交流道等重大建設。

楊文科說，尤其是湖口高中遷校到王爺壟都計區，教育部沒有補足任何經費，歷經10次流標，經過工務處和教育局評估檢討後，經費調整到9.5億元，第11次終於決標，非常不容易。

楊文科說，教育是百年大計，他也努力要讓孩子有很好的校園環境，湖口高中遷校案動工興建，符合湖口鄉親的期待，也是新竹縣教育界的新里程碑，期盼盡快完成。楊文科並感性說，他對湖口的建設雖不能說「仁至義盡」，但絕對是盡心盡力，全力以赴！

教育局長楊郡慈表示，湖口高中新校區面積4.28公頃，將設普通教室24間、專科教室29間，規畫5棟4層樓的建物，其中1棟規畫地下1層停車場，另設射箭場及運動場等空間，工期為960日曆天，預計2025年完成遷校，完善學習空間。

湖口高中校長姜錢珠說，目前高中部18班、國中部43班，師生合計1827人，高中部有普通科、職業類科及體育班，新校區完成後，預計增加6個班級，相信未來整體課程能更加多元發展，吸引更多優質學子可以就近入學。