聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率高層官員一行9人今造訪健保署，署長李伯璋親自接待。（健保署提供／林周義台北傳真）

健保署長李伯璋親自向德魯總理簡報全民健保自1995年3月1日實施以來保障全民健康的成就，及其重要政策與措施。（健保署提供／林周義台北傳真）

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）7日訪台，今上午造訪健保署，署長李伯璋親自接待，並簡報全民健保制度、數位轉型與創新的成果。聖克訪問團就全民健保經營應用及未來發展，提出各項意見，現場討論踴躍，台灣的健保制度也再度獲得國際的肯定。

聖克里斯多福及尼維斯位於中美洲加勒比海地區，是一個由聖克里斯多福島和尼維斯島組成的聯邦制島國。本次訪團是由聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理率高層官員一行9人組成，德魯總理及其外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）議員皆有醫師專業背景，對於醫療健保深具興趣及使命感。

李伯璋表示，人民的健康為治國之根本，建立完善的醫療保健制度是德魯總理的首要政務之一，此次訪賓參訪健保署收獲滿滿，並針對雙方關心的議題深入交換意見，希望未來有更多合作交流。

今日李伯璋親自向德魯總理簡報全民健保自1995年3月1日實施以來保障全民健康的成就，及其重要政策與措施，接受德魯總理一行訪賓問答，並介紹8月份Springer出版之健保英文專書《Digital health care in Taiwan》。

此次外交部安排聖克總理訪台，因全民健保制度享譽國際，健保署列為主要參訪機關之一。李伯璋也就近年來健保署推動分級醫療、健保APP、虛擬健保卡的創新作法，分享全民健保在新冠肺炎疫情中如何以創新的數位健康照護應用守護民眾健康，以及使用者付費概念等。

李伯璋表示，健保署因應時代潮流的進步，不斷改革舊思維並推出新措施，以確保全民健保永續經營。今日聖克訪問團就全民健保經營應用及未來發展，提出各項意見，包括健康照護的成果與未來發展趨勢，現場討論踴躍，使得台灣健保制度再度獲得國際的肯定。