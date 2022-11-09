新東陽「活力生香腸」獲得100％無添加潔淨標章，11日當天免費請吃。（新東陽提供）

全台雙11活動倒數，主打為歡聚而生的餐飲品牌金色三麥祭出熱門排隊組合，11日至全台金色三麥門市外帶六瓶一公升精釀啤酒，即享半年精釀啤酒內用半價，或價值1250元的金色三麥經典大拼盤免費兌換券。肉品專業品牌新東陽則是當天免費發送千根香腸請吃，當天壽星另有優惠活動。

足球界四年一度的頂尖對決開踢在即，11月11日至金色三麥全台門市，外帶六瓶一公升精釀啤酒，即享回饋二選一，包含升級金釀酒友享「半年內用啤酒半價」或「金色三麥經典大拼盤免費兌換券乙張」，回饋優惠全台門市皆可使用。

新東陽則是在經營的國道關西、西湖、清水、南投與西螺服務區釋出優惠，11日當天上午11點11分起5區站免費發送共1111根新東陽現烤活力生香腸，標榜無添加亞硝酸鹽、防腐劑，成份單純，讓一家人都能吃得安心；此外，當日壽星或者身份證字號中有四個1的民眾出示身分證，即可以超低價111元換購價值440元的夯肉乾禮盒（每服務區限量11份）。

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