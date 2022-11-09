買房是許多人的夢想，辛苦打拚一生都不見得有能力買下夢想中的小窩。一名月薪3萬的男網友表示，最近相中某間房，家人願意提供800萬元買房基金，剩下的部分得由他自己想辦法，原PO好奇，能否一次貸足500萬元。不過其他網友看了卻歪樓笑說：「這是炫耀文嗎？」

原PO在臉書社團《買房知識家 A你的Q》發文，表示最近和女友看上一間房，開價1300萬元，每一層只有一戶，家人願意贊助頭期款800萬元，月薪水只有3萬元的原PO，想透過貸款補足差額，因此好奇成功貸款的機率有多少，詢問：「哪些銀行貸款較優惠？利率建議在幾%內才納入考量？」

原PO補充，買房目的不是投資，而是自己想要住一輩子，因此有太多因素需要考量，希望房子的所在地點交通方便，且要是一層一戶的新大樓，繳完貸款後房子才不至於太舊，而看了許多物件，覺得只有這間1300萬元的房子符合需求。

貼文曝光後，有內行網友提醒，若以貸款500萬元、30年期計算，每月約還款近2萬元，倘若還有管理費、水電等支出，一個月剩下沒多少錢可以用，「太太太吃緊了，扣除房貸，生活沒品質」、「懷孕後會很慘」、「雙薪都是3萬會很硬喔，而且還沒登記結婚的話，會很麻煩」、「利率已經不是問題了好嗎？月薪3萬想貸500萬根本不會過」。

但也有許多人歪樓笑說，「真好！炫耀文，有人可以付800萬」、「其實你不用管貸款繳不出來，依照父母給的頭期款，爸媽還是會幫你繳，真的人生勝利組」、「你可以買總價800萬的，那就沒有煩惱了」。