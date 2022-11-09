沈慧虹今天在黨籍市議員候選人的陪同下，發表競選官方網站。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選官方網站（https：／／proudofhsinchu.tw／）9日正式上線，可1次瀏覽沈慧虹的6大願景，可透過政策圖卡、文字搭配直播、活動影片，在視覺與聽覺上一起了解更多她對城市的擘畫與想像。

沈慧虹今天在市議員李妍慧、施乃如、鄭美娟、曾資程、劉康彥及議員候選人楊玲宜、劉彥伶的陪同下，發表競選官方網站，她表示，政見是認識候選人的重要方式，7月初參選至今，她已發表超過25個政策主題、超過70場鄰里政見說明會，許多民眾都在期待能有個「政策懶人包」，可以一覽她過去發表過的政見內容。

沈慧虹現場展示競選官網，網址「proud of Hsinchu」，就是這次競選口號「新竹光榮」。內容包含她個人的自我介紹、6大面向政見願景、參選至今的新聞資訊、活動影片紀錄及小額捐款的訊息。

沈慧虹指出，打開首頁往下滑就可看到她的「公務」時間軸，雲林斗南出生、擔任奮起湖站長、到台北市政府服務，來到新竹市擔任交通處長、副市長，更希望17天後，新竹市民能夠選擇她、相信她，讓她的公務時間軸能夠再新增1項「新竹市長」。

在政見頁面，她要在過去8年政績基礎下，打造「超級城市新竹市」，透過科技首都、先進軌道、移居生活、舊城再起、幸福加倍與未來教育6大願景，繼續超越，在官網中的超級城市裡的建築都可點擊，分別進入每個細項政見。

若想了解她的公托、臨托、親子館加倍政策，就可點擊「幸福加倍」，打造友善親河力政策則在「宜居生活」政見網頁裡；交通的「先進軌道」政見，點擊後便會進入細部政策網頁，網頁中會有政策發表會的直播影片與政策圖卡搭配文字敘述，可以讓民眾再複習1次，完整了解她心目中超級城市新竹市的模樣。

另，沈慧虹也說明，在最新消息頁面，從首頁繼續往下滑就會看到新聞，後台會即時更新，讓市民朋友都可以看見她參加過的活動、參訪行程及發表的政策內容，如昨天剛發表的文化政策、日前林靜儀委員與陳時中部長輔選的行程等。

此外，官網也整理過去各種活動的影片回顧，如10月15日新竹願景發表會影片、慧虹的認真散步、魔法小虹號親子場影片等。

沈慧虹也不忘介紹最後的小額捐款頁面，點進網頁就可以得知她的專戶詳細資訊，可以透過郵局、網路銀行匯款，歡迎大家支持鼓勵。