嘉義市長黃敏惠（右五）為美n共學堂及高修音樂研習所揭幕。（廖素慧攝）

嘉義市政府文化局將屋齡61年的2間閒置宿舍，媒合林美莉與黃韻宇2位老師進駐，開辦「美n共學堂」、「高修音樂研習所」，作為5歲至80歲老幼學習才藝、培養美學的空間，也是社區的多元領域交流據點，9日由市長黃敏惠等人揭牌。

市府文化局2015年開啟嘉義舊監獄暨宿舍群「以修代租」計畫，邁進第4期，帶動民間資源投入再造嘉義市木都風華，這次林美莉、黃韻宇由申請人以修代租，活化市府財稅局民國路195號、197號兩戶閒置宿舍，成為舊監宿舍群以外以修代租活化閒置空間第一處案例。

林美莉說，「美n共學堂」就叫「美的n次方」，提供60至80歲以上有行動能力的年長者休閒活動空間，有教唱、烘培、園藝、彩妝及認知等學習課程，讓初老的生活能充實進而閃耀動人，還有共餐食堂，每月雙周一提供30至50份免費愛心便當。

黃韻宇說，「高修音樂研習所」提供5歲至80歲有生活自理能力者多功能藝文學習空間，邀請嘉義大學音樂系師生開辦音樂、戲劇、電影等講座課程，促進市民美學鑑賞能力，也提供各地樂團及管樂節期間免費展演及住宿。

黃敏惠市長表示，嘉義市處處有深厚的文化氣息，我們不斷地挖掘在地創新、創意的設計力量，透過舊屋力、老屋卸妝、以修代租等計畫，呈現嘉義市新舊融合的獨特風貌。

黃敏惠說，感謝林美莉及黃韻宇兩位老師集結眾人力量，整修、活化老房子，作為為對外開放的藝文新基地，是公私部門合力打造世代宜居的最佳典範。