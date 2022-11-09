台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹本周末在主場嘉藥紹宗體育館進行2連戰，是球隊新球季主場開幕周，屆時將迎戰來犯的新北中信特攻、桃園永豐雲豹，由於NBA等級球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）加入雲豹掀起話題，也帶動門票銷售，獵鷹球團表示，首場開幕戰門票已售罄。

台鋼獵鷹開季首戰前往新北中信特攻主場踢館未成，期待回到主場能夠勝場開胡，12日主場開幕戰，再次遇上南下作客的新北中信特攻，獵鷹隊希望經過兩周調整，能一雪前役3分飲恨的一箭之仇，隔日13日則要近期網羅「魔獸」的桃園永豐雲豹，獵鷹總經理錢韋成表示會特別注意球員「專注力」，在快速球風下不只全神貫注在場上，且要維持整個賽季，期許打出讓府城球迷驕傲的比賽。

「速度、準度、態度」，從非賽季的盃賽、跨聯盟賽以及官辦熱身賽，台南台鋼獵鷹打出多場令球迷驚豔的精彩賽事，團隊遵從總教練劉孟竹指導，球隊文化凝聚成形，打出新賽季口號「超鷹速」的快速球風，此外，球團主場經營的努力有目共睹，「在地連結」也是球團不斷追求的目標，球隊在球場上奮力之餘，也致力於與所有台南市民緊密連結並給予回饋，祭出優惠票種，於現場出示台南市民身份證或學生證即可享有全區8折優惠，號召市民們一起進場應援獵鷹球員。

台鋼獵鷹本季也和最辣DJ妖嬌續約，她將於開幕周賽前開場秀登場，透過她極具渲染力的電音組曲帶動，鼓舞滿場球迷為獵鷹的每顆好球盡情吶喊，球團後續也會在社群平台公布由啦啦隊Wings Girls親自拍攝應援口號的教學影片，帶動球迷一起「鷹」援，也特別安排Wings Girls到獵鷹商品部體驗一日店長，當日消費滿2000元前5名球迷可獲一日店長限定簽名拍立得，同時也有限量100位消費滿1000元者可參與賽後簽名會。