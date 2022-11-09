花蓮警方近日破獲以劉姓主嫌為首將人誘拐到柬埔寨打工的人蛇集團，並將11名回國成員拘提到案且移送法辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮萬榮鄉22歲馬姓男子6月經友人介紹遠赴柬埔寨打工卻命喪他鄉，檢警逮到疑仲介馬赴柬國工作的人蛇集團簡姓女幹部後持續追緝，發現該集團成員多達25人，部門分工詳細，不僅有人事、業務等相關部門，更有模特部提供「照騙」誘騙逾15人出國，警方日前已將11名回國成員拘提到案並移送法辦。

據了解，馬男協助家人還債，6月3日經25歲簡女仲介至柬國打工，期間透過通訊軟體和家人報平安，不過家屬在8月3日透過馬工作地點同事告知，才知道他已於8月1日過世，且死因為服用毒品過量，由於其家人對此深表懷疑，便請檢警協助調查。

經花蓮警方擴大追查，8月26日趁簡女從柬國返台時於桃園機場將人逮捕，之後再透過她向上追查該人蛇集團組織與共犯，歷時2個多月的調查，發現該集團主要為一名劉姓男子為首，相關成員多達25人，且分工嚴密，包含「人事部」在境外召募誘使國人出境、「業務部」在國外詐騙金額，及「模特部」提供照片詐誘民眾上當受騙以獲取不法所得，迄今已逾15名受害者。

警方表示，專案小組已陸續在8月21日至10月7日期間，將該集團返台幹部簡女等11人追緝到案，全案以組織犯罪條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪移送花蓮地檢署偵辦；其中簡8月27日遭羈押禁見，不過該集團首腦劉嫌自5月出境柬國後就沒有返台，警方將持續追捕，讓嫌犯盡早落網。

由於近年詐騙方式層出不窮，近期更出現台版「柬埔寨」事件，警方除呼籲民眾應對網際網路上求職高薪等偏門工作，嚴加查證，避免上當，亦會加強相關詐欺犯罪查緝，強化網路上不實詐騙工作取締。