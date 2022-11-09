花蓮萬榮鄉22歲馬姓男子6月經友人介紹遠赴柬埔寨打工卻命喪他鄉，檢警逮到疑仲介馬赴柬國工作的人蛇集團簡姓女幹部後持續追緝，發現該集團成員多達25人，部門分工詳細，不僅有人事、業務等相關部門，更有模特部提供「照騙」誘騙逾15人出國，警方日前已將11名回國成員拘提到案並移送法辦。
據了解，馬男協助家人還債，6月3日經25歲簡女仲介至柬國打工，期間透過通訊軟體和家人報平安，不過家屬在8月3日透過馬工作地點同事告知，才知道他已於8月1日過世，且死因為服用毒品過量，由於其家人對此深表懷疑，便請檢警協助調查。
經花蓮警方擴大追查，8月26日趁簡女從柬國返台時於桃園機場將人逮捕，之後再透過她向上追查該人蛇集團組織與共犯，歷時2個多月的調查，發現該集團主要為一名劉姓男子為首，相關成員多達25人，且分工嚴密，包含「人事部」在境外召募誘使國人出境、「業務部」在國外詐騙金額，及「模特部」提供照片詐誘民眾上當受騙以獲取不法所得，迄今已逾15名受害者。
警方表示，專案小組已陸續在8月21日至10月7日期間，將該集團返台幹部簡女等11人追緝到案，全案以組織犯罪條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪移送花蓮地檢署偵辦；其中簡8月27日遭羈押禁見，不過該集團首腦劉嫌自5月出境柬國後就沒有返台，警方將持續追捕，讓嫌犯盡早落網。
由於近年詐騙方式層出不窮，近期更出現台版「柬埔寨」事件，警方除呼籲民眾應對網際網路上求職高薪等偏門工作，嚴加查證，避免上當，亦會加強相關詐欺犯罪查緝，強化網路上不實詐騙工作取締。
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