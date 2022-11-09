澎湃新聞報導，大陸最高檢召開「打擊整治養老詐騙，檢察藍守護夕陽紅」新聞發布會。第四檢察廳廳長張曉津指出，大陸養老詐騙犯罪主要集中在非法集資、詐騙、生產銷售偽劣產品等犯罪。養老詐騙犯罪手法雖然千變萬化、層出不窮，但本質上都是根據老年人的特點、需求設計騙局，騙局主要有投資理財、健康養生、精神娛樂等三種類型。

張曉津分析，一是投資理財型。用退休金、養老錢投資成為許多老年人追求更加美好生活的選擇，但許多老年人缺乏投資知識和風險意識。「區塊鏈」「元宇宙」等新科技概念、「一帶一路」「鄉村振興」等國家政策，「以房養老」「候鳥式養老」等養老概念都成為養老詐騙的幌子。常見的養老產業投資、收藏品投資、「以房養老」等都屬於此種類型。

二是健康養生型。健康是老年人安享幸福晚年的「本錢」，也成為不法分子實施違法犯罪所依託的藉口或目標。

三是精神娛樂型。有的犯罪分子利用獨居老年人的情感缺失設置感情騙局、親情騙局；有的則利用老年人熱衷的廣場舞、旅遊等休閒娛樂活動設置騙局。

張曉津建議，老年人要增強自身反詐意識，保護好個人資訊，注重與家人之間的交流溝通，同時要保持對朋友圈、聯絡群中推銷資訊的警惕性。

張曉津提到，在一些養老詐騙案件中，有的犯罪人員會利用老年人的金融、醫療、家庭成員等各種個人資訊實施精準詐騙，有的資訊甚至是老年人不經意間提供的。有的犯罪人員則以親情陪護為手段接近老年人，將「買不買」與「子女孝順不孝順」掛起鉤來。還有的犯罪人員通過打入老年人內部進行詐騙，甚至把老年人發展成推銷員進行熟人詐騙。