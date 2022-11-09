2022年卡達世界盃，可能是歷史上罵聲最多的一屆，由於爆出虐待外籍勞工及各種平權問題（同性戀、女權），爭議一直沒有平息下來，如今英國媒體《Sky Sports》再爆料，前FIFA（國際足總）主席布萊特（Sepp Blatter）曾在接受採訪時語出驚人，表示選擇卡達作為2022年世界盃舉辦地是錯誤的決定。

卡達在2010年的投票中，擊敗美國獲得了今年世界盃的主辦權，不過那次投票是有爭議性的，因為就在卡達勝選後，FIFA就爆出集體收賄的醜聞，有一說是卡達當時向法國購買大量軍火，讓時任法國總統薩科奇（Nicolas Sarkozy）對當時歐洲足總主席普拉提尼（Michel Platini）施壓，他的團隊由支持美國轉而投票給了卡達，也翻轉了戰局。

至於布萊特也被爆料收了500萬美元的好處，要他支持卡達作為世界盃舉辦地，不過《Sky Sports》指出，布萊特堅稱自己沒有投票給卡達，FIFA最初的決定就是要由美國來舉辦本屆世界盃，「讓美國接棒俄羅斯（2018世界盃舉辦國），若這2個長期的政治對手相繼拿下世界盃主辦權，將對全世界展露和平的姿態。而卡達對世界盃來說太小了，這是全世界規模最大的足球賽事，做為當時的FIFA主席，我應該為此道歉。」

卡達是世界盃92年的歷史中，首個獲得主辦權的中東國家，也是世界盃首次在北半球的冬天舉辦，這個舉動不但改變各國聯賽以往制定賽程的習慣，也增加了球員受傷的機率。