壽司郎推出抽獎活動，只要吃限定美味並完成任務，有機會帶走PROTECA Genio Century 日本製31吋復古行李箱，價值32000元。（壽司郎提供）

雙11不只滿足大家購物慾，餐飲品牌也大出奇招滿足消費者口腹之慾。爭鮮就推出凡姓名中有1個「丨」（音同「滾」）者，享用餐5折，2個則整桌免費。壽司郎與日本知名箱包品牌ACE Bags ＆ Luggage聯手，只要點購期間限定品並完成指定任務，就有機會抽價值32000元的行李箱。

爭鮮餐飲聯合旗下6大品牌（爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮）祭出享食優惠，包含「爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS」的即嗑11現折1盤、「定食8」任一定食享11元加購炸蝦1支、「MAGiC TOUCH」人氣黃金炸蝦握壽司享第2盤11元、「樂鮮」任一主食即可以11元加購原價120元的人氣調飲「深海奇緣」，以及「爭鮮gogo」最受歡迎點心芒果布丁第2件11元和公仔煎餅隨手包2件特價11元。

爭鮮餐飲也加碼，邀請全台「丨丨」至爭鮮享受美食，11日當天憑身分證、駕照等有效證件至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，凡姓名中有1個「丨」享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費。

壽司郎則是即日起至27日，從加拿大、挪威等地嚴選各地新鮮食材，推出共11款期間限定菜色，包含海膽海苔包，精選來自智利的海膽，口感細緻柔軟、海味濃郁；另11日起至27日與日本知名箱包品牌ACE Bags ＆ Luggage聯手，吃期間限定美味並完成指定任務就有機會抽最大獎「日本製31吋復古行李箱」（價值32000元）等好禮。