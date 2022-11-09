大陸蘋果供應鏈、耳機大廠歌爾（Goertek）傳出丟掉蘋果AirPods Pro 2訂單，市場傳出，歌爾因耳機良率出現問題而遭砍單，但公司僅以「暫停生產」四字回應，並未透露停產原因。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題，為了填補缺口，第一供應商立訊已擴產，並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為獨家組裝廠商。

歌爾周二（8日）晚間公告指出，近日收到境外「某大客戶」通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品，預計影響營收不超過33億元人民幣（約台幣147億元），約占該公司2021年度經審計營業收入的4.2％。

歌爾強調，目前與該客戶的其他產品專案合作仍在正常營運。儘管未說明大客戶和產品名稱，但大陸業界直言「境外某大客戶」就是指蘋果，智慧聲學整機產品則是AirPods耳機。

分析師郭明錤隨後在推特發文表示，根據其最新調查，歌爾暫停生產的產品是蘋果的AirPods Pro 2耳機，暫停生產的原因較可能是因為生產問題，而非需求問題。

郭明錤提到，為了填補產能缺口，第一供應商立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成為 AirPods Pro 2 獨家組裝廠商。而歌爾何時恢復生產AirPods Pro 2，以及此事件的影響是否擴及歌爾明（2023）年的該產品訂單或其它蘋果產品訂單，目前並不清楚。

今年9月，蘋果發表新一代無線耳機 AirPods Pro 2，預估出貨2000個。分析師指出，蘋果暫停一家供應商生產，對年底旺季需求是否產生影響，後續值得留意。

2018年歌爾拿下蘋果AirPods 30%的代工訂單，成為AirPods全球第二大代工廠。