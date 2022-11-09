有些人天生就是社交高手，擁有很好的人緣，到哪都受人喜愛。命理網站《星座巫師》分享，牡羊座、水瓶座、處女座和摩羯座的人緣超好，其中牡羊座常常為朋友出頭、水瓶座付出不求回報、處女座值得信任與交心、摩羯座則擁有滿滿正能量。

▎牡羊座

牡羊座活潑開朗、個性單純，非常好相處，和他待在一起就會感覺很自在，完全沒有心理負擔；除此之外，牡羊座也很重情重義，把朋友之間的關係看得很重要，只要認定對方，就不願看到對方受委屈，常常為了朋友出頭，所以大多數的人都會被牡羊座的人格魅力吸引。

▎水瓶座

水瓶座個性溫柔、真誠，不管對朋友或陌生人都一視同仁，和他相處之後還會發現，他其實非常仗義，無論朋友遇到什麼困難，他都願意伸出援手，且付出不求回報，水瓶座總是出於真心對待朋友，不帶有任何目的，因此水瓶座的人緣很好，受到大家喜愛。

▎處女座

有些人不喜歡和處女座在一起，覺得他喜歡管閒事，讓人感覺綁手綁腳、很不自在，但和處女座相處後就會發現，他並不是要為難對方，反而是因為在乎對方，才會提出各種要求，因此熟悉處女座的人都知道，他是個值得信任與交心的人，能在日常生活中感受到他的好。

▎摩羯座

摩羯座對陌生人有很強的防備心，所以有種不近人情的感覺，但跟他接觸以後就會發現，他的脾氣很好，和朋友相處也十分大方，不愛斤斤計較，全身都散發出正能量，沒有一絲負面情緒，就算有人心情不好，但一碰到摩羯座就能瞬間獲得能量、忘記煩惱，因此人緣非常好。