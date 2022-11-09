新北市議會民進黨團總召陳啟能今（9）日質疑新北市政府，用小動作讓林佳龍競選總部借不到板橋第一運動場舉辦選前之夜，又透過各項理由回絕附近路權的使用，係利用行政資源打壓異己。板橋區公所回應，林佳龍競辦擬於11月25日借用板橋第一運動場旁區運路，考量兩活動區塊無緩衝空間，以活動安全為最大優先，故無法同意申請，呼籲外界勿誤導與轉移焦點。

板橋區公所說明：

一、林佳龍競選總部擬借用路段為新站路至海山路段，倘該處全線路段進行封閉借用將影響整體交通動線，且當天板橋體育場（第一運動場）業經體育處核准相關單位申請大型集會活動，兩活動區塊距離之近，幾無緩衝空間，考量大量人潮進出入動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，故本所於11月3日發文無法同意林佳龍競選總部於區運路借用之申請。

二、另林佳龍競選總部同步借用板橋第二運動場及公館街（中正路至民權路）作為選前之夜使用，權責機關體育處已有同意借用第二運動場，另板橋公館街借用道路部分已於11月4日辦理會勘，現場與周邊相關單位積極協調借用事宜，也已經請林佳龍競選總部進行部分申請內容修改，俟依會勘結論修改完成，將依規定核定路權申請案。

三、11月25日當晚林佳龍競選總部同時申請借用板橋第一運動場、區運路，以及板橋第二運動場及公館街，已有原則同意板二運動場及公館街借用，並未不同意林佳龍競選總部申請案件，借用過程亦積極協助，並無阻擋林佳龍競選總部申請事宜，選前之夜大型集會活動應以安全為最大考量，請勿誤導及轉移焦點。