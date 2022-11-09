受困的3名山友，跟著搜救人員成功涉溪脫困。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局建議民眾行前應該做足準備，循規畫路線行走，以策安全。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

4人登山隊攀登能高安東軍縱走，日前從南投縣仁愛鄉屯原登山口啟登，預計8日從仁愛鄉奧萬大下山，回程原本規畫山徑路線下山，未料有3人變更路線改走萬大南溪水路，因溪水未退，無法涉溪受困報案，南投縣消防局獲報派員援救，9日上午成功協助3名山友脫困。

4名山友不知何故分成2種路線下山，1人循原規劃的正常山徑下徹，其他3人則走水路、經萬大南溪水路進奧萬大，沒想到先前降雨，導致溪水仍十分湍急，3人無法涉溪，昨晚6時許聯繫隊員代為報案。

南投縣消防局獲報，研判3人受困地點約距奧萬大約2、3公里，先派遣仁愛消防分隊消防員由奧萬大進入萬大南溪向上搜救，但夜間視線不良，加上溪水湍急難以挺進，基於安全先撤回，9日上午再派4名警消及1名林務局人員馳援，成功協助3名山友涉溪脫困。

南投縣消防局指出，近年國人登山、溯溪等戶外活動盛行，因為準備不足導致山難、溯溪受困事件頻傳，令搜救人員疲於奔命，建議民眾行前應該做足準備，循規畫路線行走，以策安全。