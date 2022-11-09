4組歌手輪番上陣，獻唱多首悅耳動聽的經典老歌，現場長輩聽得如癡如醉。（吳建輝攝）

田中榮家主任史浩誠特別頒發感謝狀感謝蔡衍明基金會，他說田中榮家已經2年沒開放，如今疫情趨緩，蔡衍明基金會就將歡樂帶來榮家，真的相當感謝。（吳建輝攝）

洪榮章說，彰化縣65歲以上長者占全縣人口17.81％，縣府積極推動在地安養，目標在全縣589個村里設置關懷據點，目前已有300多個，要讓長輩生活更多采多姿。（吳建輝攝）

蔡衍明愛心基金會、中國時報攜手華新醫材集團，9日到彰化田中榮家、中彰榮家，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，4組歌手輪番上陣，獻唱多首悅耳動聽的經典老歌，現場長輩聽得如癡如醉，田中榮家主任史浩誠表示，田中榮家已經2年沒開放，如今疫情趨緩，蔡衍明基金會就將歡樂帶來榮家，真的相當感謝。

蔡衍明愛心基金會舉辦「讓爺奶成為心中的寶」全台巡迴公益演唱會，9日唱進彰化，一連開唱2場，上午場在田中榮家，由副縣長洪榮章、基金會課長江曼華出席，下午場中彰榮家則由副縣長林田富、基金會主任周哲仁一起同歡，與會的榮民伯伯、眷屬及長照人員，隨著優美的歌聲樂開懷。

演唱會由主持人林潔演唱「瀟灑走一回」熱鬧展開，接著由歌手康雅嵐、高芊蘋、歐宗原及阿雀姨輪番上陣，帶來像是長藤掛銅鈴、往事只能回味、中華民國頌等多首經典老歌，還與台下長輩合唱站在高崗上，將現場氣氛炒到最高點。

洪榮章說，彰化縣65歲以上長者占全縣人口17.81％，縣府積極推動在地安養，目標在全縣589個村里設置關懷據點，目前已有300多個，要讓長輩生活更多采多姿。

史浩誠則說，感謝蔡衍明愛心基金會與旺旺集團，因疫情榮家2年沒有對外開放，如今疫情趨緩，縣府與蔡衍明基金會很快就帶領眾多藝人到榮家高歌，為受疫情苦悶許久的長輩帶來歡樂，真的很高興。

蔡衍明愛心基金會課長江曼華表示，很高興與彰化鄉親齊聚一堂，蔡衍明基金會與中國時報跟全省縣市政府共同舉辦公益演唱會將近十年，近年開始走進社區，深入榮家、老人之家辦演唱會，希望傳達蔡衍明董事長孝親理念，關懷台灣所有爺爺奶奶，讓資深藝人的歌聲，喚起爺爺奶奶心中的往日情懷。