民眾黨立委邱臣遠日前接獲檢舉，國防部委託中科院建置的「智慧型警監系統」，其解密金鑰是由中國飛天誠信製造；羅技無線鍵盤也是陸製。今天邱臣遠（9日）再指出，政戰局心戰大隊使用的無人機，有官兵到中國民間網站下載漢化軟體，讓地面接受站介面呈現簡體字。中科院回應，驗收查核上確實需要加強前端驗證、交貨過程以及後端交軍的接裝測試；至於無人機的地面接收站出現簡體字介面，政治作戰局表示，目前還沒有查到此情況。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」並備質詢。

邱臣遠指出，國軍營區「智慧型警監系統」證實使用中國製設備，其中系統解密金鑰(Dongle)與無線接收器，有廠商違法提供大陸製的產品，並且通過驗收。在辦公室經過調查後證實，已有49個營區使用該設備，危害國軍資訊安全，請問部長內部調查進度如何？邱國正回應，的確有發現問題，由於產品是封裝的，才沒落實監察，未來會在封裝之前就先進行過濾、篩選。

邱臣遠認為，驗收必須經過兩道關卡，從中科院到國防部，為什麼都沒有發現使用陸製產品？光是使用設備沒有申請，行政作業方面就應改善，且營區施工完畢後，在場的監工人員一定會簽名驗收，所以監工品質也需要再加強。中科院回應，過去確實較重視前端檢測，會在中間交貨及最後接裝測試，所有階段全面加強。

另外，邱臣遠提到，他還接獲檢舉表示，政戰局心戰大隊在北投復興崗營區使用無人機時，由於地面接收器是全英文介面，有官兵到民間網站下載中文化軟體，將介面轉成簡體字。政戰局表示，有查過這些裝備，都不是中國製品，沒有發現此情況。

邱臣遠強調，雖然設備使用台製，但卻安裝了簡體中文軟體。在兩岸局勢緊張之時，國軍內部的情資管理，應該要以最嚴肅的標準來作業。