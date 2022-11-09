民進黨高市議員陳致中9日前往石川傳媒大樓接受其父親、前總統陳水扁主持的「有夢上水」廣播節目專訪。父子在節目中聊到陳致中兒時的趣事，陳水扁更透露陳致中小時候的夢想是開垃圾車，但陳致中連忙否認，稱自己的夢想是開飛機，由於首次擔任父親主持的節目來賓，在節目開錄前陳致中表示還是有些緊張。

陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》第98集邀請到陳致中擔任特別來賓，這也是微微笑廣播網史上第一次主持人父親訪問特別來賓兒子，節目內容談到陳致中6歲時趴在床上為媽媽祈禱、陳致中躲在角落聽大人講話、遠遠看張榮發一眼的飛機迷、標準甘迺迪迷一輩子的偶像、全國國語文競賽國中作文第一名等等。

陳水扁在節目中提到陳致中小時候夢想是開垃圾車，對此，陳致中解釋，以前父母親從美國買了一輛黃色卡車，當時對那台車非常著迷，但他從小的夢想不是開垃圾車，而是當飛行員開飛機，但飛行員夢在他近視後破滅，即便如此，他對飛行員還是有憧憬，所以家中有擺放各式各樣的飛機模型，忙碌之餘他都會拿出模型飛機看一看，這也是他生活中的小確幸。

陳致中在節目開錄前表示，先前曾參加過多場廣播節目，但這是他第一次接受父親專訪，難免有點緊張，因為不知道爸爸會出什麼問題讓他回答，他只能先將錄音室當成在家中跟爸爸閒話家常，很榮幸可以受邀當父親主持節目的特別來賓。