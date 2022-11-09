水土保持局台中分局在國資圖推出「農村人生態有趣－友善農村主題展覽」。（國資圖提供／陳淑芬台中傳真）

水保局台中分局在國資圖推出「農村人生態有趣－友善農村主題展覽」，介紹近年輔導台中及苗栗農村的優良案例，展現農村人生的新價值。國資圖館長劉仲成館長今天表示，圖書館是一個終身學習的好地方，該展出可豐富視野與食農知識，圖書館猶如民眾的大書房，國資圖藏書多達上百萬冊，歡迎民眾善加利用。

水土保持局台中分局輔導台中及苗栗地區推廣食農教育及友善農業計畫，在國資圖1樓藝文展廳推出「農村人生態有趣－友善農村主題展覽」，將展至今年12月18日。

水保局台中分局表示，協助特色農村社區或青農規畫地方特色物產的食農教育，農村不再是落後、老化、辛勞的代名詞，以「友善農業」、「食農教育」、「綠色照顧」與「里山案例」等四大主題，展示現代「農村人生」不同的風貌與面向。

水保局台中分局指出，展示社區都位於台中及苗栗，歡迎民眾旅遊參觀，體會農產品生產歷程，感受農村的美好。現場除案例介紹外，每周六日還會邀請NGO組織、社區及農場舉辦繪本說故事、食農教育活動、主題演講及話劇表演等活動。