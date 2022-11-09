花蓮縣政府邀農田水利署花蓮管理處、農糧署東區分署、花蓮區農改場與南區鄉公所討論震災灌溉設施、田埂毀損及農田隆起、凹陷整復作業。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

918強震導致南區農田灌溉溝渠等設施受損，恐影響部分田區明年1期作水稻插秧時程，除已函請農糧署放寬補助，受損部分，將在「玉里鎮松浦里」、「玉里鎮松浦里以外」、「富里鄉」分3部分發包施工，協助受災農田恢復正常耕作生產。

為加速震災灌溉設施、田埂毀損修繕及農田隆起、凹陷整復工作，花蓮縣政府於昨邀集農田水利署花蓮管理處、農糧署東區分署、花蓮區農改場、富里鄉公所、玉里鎮公所、富里鄉農會、玉溪地區農會、縣府建設處、地政處、農業處等相關單位，召開「918震災灌溉設施、田埂毀損及農田隆起、凹陷整復工作會議」，就相關工作進度進行盤點與規劃執行。

農業處長陳淑雯、農田水利署花蓮管理處長張麒瑋主持，就灌溉設施、田埂修繕及農田整復等工作所衍生法令規定與施作規劃，進行問題交流與討論。

陳淑雯說明，為讓受災農友瞭解農田修復施作規劃，已在玉里鎮、富里鄉分別召開3場次說明會。此外，農田水利署施工需規劃工程招標，預計施作期間，可能影響部分田區明(112)年1期作水稻插秧時程，縣府將再函請農糧署儘速同意放寬明年1期作受災農田，不限基期年，可申請休耕補助。

針對部分僅田埂毀損等受損較輕微之田區，縣府請農田水利署評估優先修繕施作，讓農友明年1期作水稻可正常耕作。

陳淑雯也表示，有關918強震造成玉里鎮高寮大橋、富里鄉崙天橋斷裂，農友需繞道繳售稻穀，補貼運費事宜，為降低受災農友損失，縣府於10月27日已研提計畫函請農委會補貼運費，尚未同意。縣府已先行核定補貼計畫予玉溪地區及富里鄉農會，玉里鎮河東地區每包乾穀(100台斤)運費補貼18元、富里鄉明里、崙天等地區補貼12元。