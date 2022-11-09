國民黨主席朱立倫送上寶劍及3號盾牌給柯志恩預祝順利當選。（柯宗緯攝）

高雄市長候選人柯志恩對於近日常被問民調低迷，她不忍了狠嗆，「柯志恩發誓11月26日要讓看衰的民調公司從此倒閉」。（柯宗緯攝）

國民黨主席朱立倫直誇，柯志恩這隻小蝦米，逐漸變有戰鬥力的龍蝦。（柯宗緯攝）

國民黨行動中常會今（9）日下午移師高雄市黨部舉行，高雄市長候選人柯志恩對於近日常被問民調低迷，她不忍了狠嗆，「柯志恩發誓11月26日要讓看衰的民調公司從此倒閉」，冷冰的數字不能代表什麼，而民進黨輸了高雄，才能讓偉大國家都要重視民意。

國民黨行動中常會今下午2時在高雄登場，黨主席朱立倫、副主席連勝文、黨祕書長黃健庭、高雄市長候選人柯志恩、高雄市議長曾麗燕暨國民黨提名候選人、中常委們集結，眾人高喊「柯志恩凍蒜」、「議員全壘打」，朱立倫還送上寶劍及3號盾牌給柯志恩預祝順利當選。

朱立倫炮轟，民進黨執政高雄20多年來，高雄人口沒變多，也沒像過去可在世界發光發亮，大家有感愈來愈多人北漂、人口外流，而高雄發電卻缺電，這幾年大家常覺得停電最嚴重是高雄；高雄空汙問題也嚴重，就連過去前高雄市副市長李四川解決的路平，也開始出現路不平狀況，市民期待有天「路平、燈亮、空氣新」，希望柯志恩能當選新市長。

朱立倫直誇，柯志恩這隻小蝦米，逐漸變有戰鬥力的龍蝦，面對民進黨這隻有無限資源的大鯨魚，呼籲大家集中選票，強調這次國民黨對於高雄絕對認真、負責，今天高雄不管民進黨有無限的資源及媒體可以用，但國民黨還是拚戰到底，相信會感動高雄市民，最後沉默的力量都會出來。

「朱立倫是耽誤我下半輩子的男人！」柯志恩致詞時開頭笑稱，朱立倫提名她擔任不分區立委到銜命參選高雄市長，但誰說4個月不能創造奇蹟？不論選舉結果如何，柯志恩會續留高雄，「我要回家，有什麼問題？」，民進黨說她開空頭支票，但她是北漂媽媽要回來，「我不是政客、不是過客，我是歸人」。

今日又有最新民調顯示，柯志恩選情低迷。柯志恩慷慨激昂直嗆，「柯志恩發誓11月26日要讓看衰的民調公司從此倒閉」，冷冰的數字不能代表什麼，她走到基層每個人都叫她要「翻過去」，而國民黨回來了！她疾呼，市民要用選票驗證什麼叫做改變的力量，讓唱衰高雄的人公信力掃落在地。

柯志恩也為朱立倫打氣說，縱使在提名過程中有波折，但相信朱立倫提出所有人選都是正確且值得，願意為國民黨去拚的人，是走在正確的道路上，但這還是取決於11月26日，「請大家相信民進黨輸了台中不會痛、輸了新北不會痛，輸了高雄才能讓偉大國家都要重視民意」。