禾浩辰被誤認為「九天玄女阿翰」。（三立提供）

禾浩辰的同班同學僅有一位小男生。（三立提供）

禾浩辰與小學生一起挑戰攀岩。（三立提供）

三立實境療癒型節目《回到小學那一天》，本周轉學生為禾浩辰，他前往的新北貢寮和美國小，在浮潛勝地龍洞灣旁，是一所很迷你的小學，全校只有11位學生，而與禾浩辰同班的也僅有一位男同學，而他也被小孩的童言童語嚇壞，一句「你好像九天玄女阿翰」讓他頓時說不出話，只能反問「你見過他嗎？！」

該校以發展海洋課程為特色，運用海洋資源，讓學生在學習中理解貢寮的海洋與人文，學校正好蓋在海邊，從教室往外看出去就是太平洋；禾浩辰入學最驚訝的是攀岩、浮潛及採石花菜及學習閩南語課程，這讓從小就是體育健將的禾浩辰，想要體驗完全不同以往的小學生活，也渴望彌補小時從未參加過文科比賽的遺憾，因此這次學校特別舉辦了朗讀比賽，讓他和全校同學一起競賽。

校長在每周一早上都會帶師生戶外跑步，結果有女位學生因為體力不支，跑到最後眼淚直流，他只好一直溫暖安慰；在戶外攀岩時，有位同學卡關爬不上去，而禾浩辰這次被賦予爬24公尺高的陡峭岩壁，近90度的坡度，過程中讓他心理壓迫感好重。

這次參與《回到小學那一天》，禾浩辰想起小學生時期，有次要開教室的門，但門卻被木板擋住，當他就很大力的推門時，突然門上的玻璃就破掉了，玻璃破掉刺到他的血管大噴血，當下他跟老師對到眼，卻發現老師眼神很驚恐，讓他更是愣了一下；他回神看到自己如瀑布般噴發的血後馬上衝去保健室，最後是教務主任送禾浩辰到醫院去，請醫生把血管動脈上的玻璃抽出來。

這次與同學相處，禾浩辰坦言跟他們都產生了感情，他更可惜相處的時間太短，他說有位同學問他說「明天會再看到你嗎？」讓他當下心裡揪了一下。