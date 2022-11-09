東海大學學生團隊日前參加「2022智慧中軟x創新約農競賽」，「愛代普R-DAP」以「麥噪噪聲檢測系統」獲大專組「智慧製造」金獎，另「智慧創新」與「智慧醫療」團體獲一銀、二銅、一佳作的好成績，為台灣培育下一代產業升級的AI人才，為產業注入一股新力量。

校方表示，不僅學生有突出表現，產學與育成中心輔導的雄欣科技更獲「新創組」優等獎。未來將持續扮演產業與學界的媒合角色，提供育成資源，建構有利於學生創業和培育中小企業的環境。

由經濟部加工出口區管理處與教育部高等教育司指導，東海大學承辦的「2022智慧中軟x創新約農競賽」，今年以「智慧創新」、「智慧製造」與「智慧醫療」為主題，透過競賽培育具智慧化能量的新創團隊。長達3個月的競賽，評選出大專組與新創組等17個獲獎隊伍。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕說，本次競賽致力於整合產官學研資源，將廠商、新創團隊及學研能量推薦給產業，達到三贏效果，深化產業轉型能量的新思路，並促進產業供需兩端創新的合作模式。

東海大學圖書館長及電算中心主任楊朝棟指出，競賽以「智慧＋」為主題，結合智慧創新、智慧製造與智慧醫療等具未來展望的產業，和校內積極推動的AI計畫相符合。楊朝棟說，東海以學生為中心，持續協同業界的力量，為台灣培育產業升級的AI人才，期能成為引領產業翻轉的重要力量。

東海大學企管系學生團隊「愛代普R-DAP」以「麥噪噪聲檢測系統」獲得「智慧製造」金獎，作品以「Keep Community Better」為發想，解決工廠設備噪音問題，提升民眾更好的生活品質，並連結手機或電腦的影像辨識結果，達到提前預測機台故障的成效。

學生張政揚表示，透過專業技術與跨領域團隊的激發，把技術應用成為產品。他說，讓更多人看到他們的產品，並能和其他參賽者有交流的機會，是非常難得的體驗。

東海資工系團隊「醫張臉」提出透過AI人臉表情辨識判別病患身體狀況，獲「智慧醫療」銀獎，資工系「心資所向」與工設系「血濃於水」團隊則分別獲得銅獎和佳作的肯定，運健學程「搞甚麼玩」團隊獲得「智慧創新」銅獎。

由東海產學與育成中心輔導的雄欣科技，融合人工智慧、大數據分析、物聯網感測、資料湖泊技術、以創新價值與體驗為中心的混合雲管理系統，獲得「新創組」優等獎，並於會場中進行展示，藉此加深區內外廠商相互媒合與多元發展的產業合作機會。