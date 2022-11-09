櫃買中心9日表示，配合上櫃公司111年第3季財務報告公告，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），下周推出「電子零組件」、「生技醫療（一）」、「通訊網路」三場主題，歡迎投資人踴躍觀看。

櫃買中心指出，臺灣電子零組件產業擁有完整供應鏈體系及豐富研發製造經驗，極具國際競爭力，11月16日推出「電子零組件」主題，邀請筆電與週邊產品之連接器製造廠商凡甲（3526）、主動與被動電子元件通路廠商堡達（3537），以及精密網版研發製造廠商倉和（6538）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而生技醫療產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，11月17日推出「生技醫療（一）」主題，邀請學名藥製造與專利藥代理廠商健喬（4114）、各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126），以及新藥研發、藥品代工與代理廠商保瑞（6472）等3家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心另指出，隨著全球遠距工作及線上學習之人數大幅增加，企業積極建置更為迅速便捷之通訊網路設備與雲端應用技術，促使相關產品需求成長，11月18日推出「通訊網路」主題，邀請高頻整合元件與模組製造廠商璟德（3152）、無線與有線網路系統製造廠商神準（3558），以及無線射頻識別詢答器製造廠商韋僑（6417）等3家公司經營團隊線上直播說明。

本系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔置於櫃買中心網站，可上櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢及點閱觀看。