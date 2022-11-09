出貨回升 中鋼10月合併營收323.87億元、月增8.27％ 16:232022/11/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於集團鋼鐵事業群出貨增加，中鋼（2002）10月份合併營收為323.87億元、月增8.27％、年減25.03％，累計合併營收達到3,865.78億元、年增1.19％。 中鋼表示，主要是鋼品銷量增加外，10月份外銷比重也前一個月較高。 友達10月營收月增5.5％、群創月減8％ 《汽車股》AM+OEM雙引擎發動 東陽10月營收年增14％ 《光電股》華宏前三季獲利年增15% 每股盈餘2.3元 #中鋼 #合併營收 #月增 #出貨回升 #鋼鐵事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國9月工業生產 月增0.6％優預期 03:302022/11/08 財經 鉅橡第三季稅後淨利年增61％ EPS 0.46元 11:052022/11/07 財經 《電子零件》立凱10月營收飆新高 前10月增1.36倍 16:592022/11/07 財經 創意公告10月合併營收24.23億元創歷史新高 17:532022/11/07 財經 亞泰金屬前三季EPS 9.05元 歷史新高 18:342022/11/07 財經 上銀前三季EPS達11.74億元 飆同期次高 17:222022/11/07 財經 《觀光股》王品淡季不淡 10月營收雙升登同期高 16:492022/11/08 財經 東陽前10月營收177.64億元 創2020年疫情以來同期新高 10:232022/11/08 財經 《食品股》2因素干擾 鮮活Q3獲利衰退 08:282022/11/09 財經 《營建股》國產前3季EPS2.94元 創歷史同期新高 12:582022/11/08 財經 《電腦設備》力致前3季EPS5.72元 Q4淡季拚穩 07:492022/11/09 財經 《光電股》2大事業當靠山 晶睿10月營收創新高 07:492022/11/09 財經 《資訊服務》緯軟10月營收同期高 前10月超車去年全年 12:282022/11/08 財經 王品10月營收 寫同期最佳 04:102022/11/09 證券．權證 熒茂第三季毛利率創新高 13:112022/11/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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