由於集團鋼鐵事業群出貨增加，中鋼（2002）10月份合併營收為323.87億元、月增8.27％、年減25.03％，累計合併營收達到3,865.78億元、年增1.19％。

中鋼表示，主要是鋼品銷量增加外，10月份外銷比重也前一個月較高。

友達10月營收月增5.5％、群創月減8％
《汽車股》AM+OEM雙引擎發動 東陽10月營收年增14％
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