為讓民眾了解新北市之美，新北市新聞局推出YT與Podcast全新節目《今天好好說》，由新北市長侯友宜與新聞局長張愛晶聯手主持，要帶全台各地朋友一起探索新北，未來每周將推出一集最新主題，並於「我的新北市」YouTube頻道播送影音版本，邀請大家透過不同收視頻道來關注及掌握新北市政資訊。而為行銷新北在地美食，侯友宜首度挑戰吃播，感性談及令他懷念的童年媽媽味。

節目開頭主持人就揭露這個由新聞局自製的全新市政行銷節目，名稱是出自新聞局年輕同仁發想的諧音梗，借用雙主持人的姓名諧音，加深閱聽眾對新節目名稱的印象！

新聞局表示，《今天好好說》希望透過不同的主題好好向大眾介紹新北的蛻變之美，節目還企劃了「新北厚厚呷」小單元，侯友宜現場品嘗手工現擀的新莊人氣爆漿蛋餅，邊吃邊與聽眾分享五股夏綠地華麗轉身的過程以及新泰塭仔圳未來的願景規劃，希望讓來到新北的所有人都能愛上新北的創新與傳統

侯友宜還分享了求學時便當裡暗藏的童年往事，回憶一顆蛋帶給他的感動與從小建立起的惜食態度，展現感性的一面。

節目中侯友宜也挑戰時下流行的「快問快答」，開播首集主題鎖定「城市翻轉」，侯友宜跟聽眾分享他如何克服困難，整頓超過30年的五股垃圾山翻轉成為夏綠地，並且向外界預告未來塭仔圳的全新面貌。

張愛晶表示，推出《今天好好說》節目，希望讓大家利用通勤，或零星休息的片段時間，只要打開耳朵透過Podcast，或是打開手機透過YT，就能輕鬆了解新北大小事。更多精彩節目內容，可以追蹤訂閱《今天好好說》 Podcast節目以及《我的新北市》YouTube頻道。