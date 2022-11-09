雲南大學專家團隊成功創制多年生稻，種一次連續免耕收穫3-4年。圖為胡鳳益教授團隊在試驗田裡開展研究。（微信公眾號「雲南大學」）

雲南大學專家團隊成功創制多年生稻，種一次連續免耕收穫3-4年。圖為胡鳳益在新平縣戛灑鎮與農民討論多年生稻栽培方式。（微信公眾號「雲南大學」）

雲南大學專家團隊成功創制多年生稻，種一次連續免耕收穫3-4年。圖為論文在國際知名學術期刊《自然－可持續性》發表。（微信公眾號「雲南大學」）

觀察者網9日報導，大陸微信公眾號「雲南大學」8日消息，近日雲南大學胡鳳益團隊，聯合國內外相關團隊在國際知名學術期刊《自然－可持續性》發表了題為〈多年生稻的可持續生產力與生產潛力〉的研究論文，並同步發表了題為〈多年生稻變革促進可持續農業〉的研究簡報，詳細報導了該團隊20多年來堅持和探索多年生稻的培育、創新、應用。

多年生稻種植一次，可連續免耕收穫3-4年，即自第二季起便無需買種、育秧、犁田和移栽等生產環節，僅需田間管理和收穫兩個生產環節，節約生產成本，減少勞動力，是一種輕簡化、綠色可持續的稻作生產方式。

報導稱，多年生稻在提高社會經濟效益、促進農業生產系統可持續、維護生態安全等方面有積極作用，有廣泛應用潛力。這一創新研究，將有助於維護糧食安全和生態完整性，同時對其他多年生糧食作物研究具有重要的借鑒意義。

目前胡鳳益團隊已成功育成了多個多年生稻品種，包括多年生稻23、雲大25、雲大107等，在中國及周邊多個國家試驗成功並推廣。其中多年生稻23（PR23）於2018年通過品種審定，具有廣適、高產穩產、多年生性強等特點，是基於種間雜交培育多年生糧食作物領域的里程碑事件。

多年生稻連續種植4年，每年收穫2季，平均每季產量為6.8噸／公頃，與一年生稻產量（6.7噸／公頃）相當。2020年，多年生稻種植面積超過3818公頃，惠及11000余農戶；2021年，其種植面積（15533公頃）以4倍度增長，惠及44752農戶。