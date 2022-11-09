台灣羽球男單一哥周天成在德國海露羽球公開賽擔任男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵的翻譯，幫他們表達賽後心得，展現外語能力，而在德國賽男單決賽面臨爭議誤判的周天成，也在Instagram用中、英文表達感想，他也標記BWF世界羽聯官方、建議往後的賽事要重視「真相」。

周天成在BWF超級300系列德國海露羽球公開賽男單決賽，在第3局從16比20連救了6個對手印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting）的冠軍點，可惜在22比22平手時，周天成面對對手扣殺的回擊，被丹麥籍主審包斯判定落地後才擊球而失分，周天成極力向主審、發球審及裁判長申訴，最終仍維持原判，金廷再次獲得冠軍點，隨後再得分鎖定勝利。

從轉播畫面可以看得出來周天成相當失望，賽後再向官方溝通，主審承認誤判，但比賽已成定局，只給出「我們也無能為力」的回應。

周天成透過IG以中、英文表示：「我們誠摯的敬重每位執法裁判，也支持裁判秉持公正做出專業、正確的判決。請容許我建議，往後的賽事，要重視『真相』，判決的準確性是我們要去追求的，也能促進羽球運動誠實正當的競賽品格，誠實公正的比賽，是對廣大的球迷以及參與賽事的專業人員，負責任的態度，我會繼續尊重執法裁判，也會選擇繼續信任他們。」

這篇發文底下截至台北時間9日下午近4點半已經有超過3萬粉絲按讚，不少球迷留言不捨周天成受到不公平對待，也希望BWF能重視判決公平性。