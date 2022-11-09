總裁收藏展【 原崇浩畫展 】寶吉祥藝術中心在2022年11月9日，誠摯推出日本現實主義藝術家-原崇浩(Takahiro Hara) 於疫情解封後的首次畫展。這是寶吉祥藝術中心睽違2年後，再次向觀眾介紹這位由寶吉祥集團 顏總裁收藏的稀有精品。9日開展現場同時邀請藝人賴慧如擔任「一日館長」，向貴賓分享原崇浩的創作理念及精神。另外，賴慧如於今年七月間受邀參與知名藝術家江基名「浮雕肖像計畫」，賴慧如與阿嬤及女兒之間最深刻的感情，透過江基名巧手被刻劃出來，如今作品完成將贈予賴慧如，勢必成為賴慧如一家人最珍貴的回憶。

左 母與子Mother and child│97 x 79cm│布面油彩Oil on canvas│2018 右 父與子Padre e Hija│53 x 40.9cm│布面油彩Oil on canvas│2018

原崇浩的作品就像是有一束光，從遥遠筆直道路上的路燈照射過來，就像在我們生命中溫暖的光束那樣。生活有時候是殘酷的，但也是溫暖的

寶吉祥於9日，舉辦原崇浩(Takahiro Hara)疫情解封後首次畫展｜藝術

寶吉祥於9日，舉辦原崇浩(Takahiro Hara)疫情解封後首次畫展｜藝術

這位受到日本注目的藝術家，曾在2012年由日本收藏雜誌<月刊美術>推舉，評選其為未來15位寫實巨匠之一(標題:凄腕写実｜未来ノ巨匠編◦ | プロが推す未来の巨匠15人)。該篇專題中，月刊以「承繼洛佩斯寫實畫的深遠精神」為題，強調原崇浩身為西班牙具象現實主義大師安東尼奧˙洛佩斯˙加西亞(Antonio Lopez Garcia)的首位日本學生，認可了原崇浩作為現實主義藝術家的藝術理念與其獨特之處，逐步開啟原崇浩在日本藝術界的名聲。但是，這位正值壯年的明星畫家卻極為低調，雖然名聲逐年上漲，作品也已開始出現供不應求的現象，若以原崇浩在日本藝術市場的分析來說，他並不屬於會大漲5或10倍的藝術家，而是以每年百分之十左右的價格穩步上漲，作品在2019年也因此被永久收藏在西日本位於九州鹿児島縣出水市的第一家收藏現代寫實畫作的專門博物館[鶴の来る町ミュージアム] Crane town Museum。

即便如此，他仍保持自己的創作步調並未增加產量。甚至，不僅他的藏家難以見上一面，就連畫家自己的展覽開幕式也不曾出席，可說是一位極神秘且性格的藝術家。

藝人賴慧如於今年七月間受邀參與知名藝術家江基名「浮雕肖像計畫」，賴慧如與阿嬤及女兒之間最深刻的感情，透過江基名巧手被刻劃出來，如今作品完成贈予賴慧如。

而將這位低調藝術家介紹給觀眾並為其數次舉辦畫展的，則是寶吉祥集團的 顏總裁。 身為資深藏家的 顏總裁不僅收藏品味高雅，收藏內容豐碩，我們也或許能從一些已知的收藏內容想像 顏總裁的收藏資歷。但是，顏總裁收藏的獨到之處，更在於他願意大量收藏喜愛的藝術家並扮演一位推廣者，因此，在睽違2年後，寶吉祥藝術中心再次榮幸的展出這位風格獨特且受到日本藝術界追捧的明星畫家原崇浩。在本次的展覽中，我們不僅可以看到原崇浩對於人事物的刻畫充滿著深情、寂寥之趣，也能從他的畫作當中更多的瞭解何謂｢具象繪畫｣，一種介於傳統寫實繪畫與當代抽象繪畫之間的｢呈現｣而非表現，因為當代具象繪畫更强調藝術家觀念的滲入與主體的創造，在本次的展出作品中可以見到原崇浩在96年剛畢業時，介於魔幻與具象表現主義的玻璃繪畫作品﹝人物﹞，99年逐漸從魔幻寫實主義過渡到現實主義的具象繪畫﹝乞討的姿態﹞以及2021年浸潤著日本物哀之美的具象寫實作品﹝說謊的女人﹞，完整的疏理了原崇浩從1996年到2021年不同的時期卻有著幾乎與洛佩斯一樣風格轉變＜具象表現、魔幻現實、具象寫實＞的藝術脈絡。

寶吉祥藝術中心邀您一同來體驗這難得一見的細膩、柔美且溫暖人心的日本現實主義藝術家- 原崇浩(Takahiro Hara)的作品。

寶吉祥集團屢獲政府頒發的各項企業獎章及肯定。此外，寶吉祥集團 顏總裁對於公益慈善更是不遺餘力，從1997年開始至今，善行義舉20餘年，無私幫助了莫拉克風災、高雄氣爆、八仙塵爆、台南大地震、花蓮震災以及在新冠疫情下急需支援救助的各界醫護、育幼院、身障運動員等社會各階層民眾。

秉持 顏總裁對文化的支持，藝術中心除專注於通過 總裁多年收藏經驗的審美品味，也為專注創作、獨具風格的藝術家提供好的展出平臺。不加入商業拍賣，讓藝術的價格回歸藝術品的內部價值，透過純粹的展覽規劃完整呈現藝術的珍貴結晶。同時，這也是向所有藏家，或有意進入收藏的觀眾們提供認識何謂好的藝術的絕佳管道。

【展出作品】

遠眺Far View│88 x 121.5cm│布面油彩Oil on canvas│2014

說謊的女人mujer tumbada│24 x 66.6cm│布面油彩Oil on canvas│2021

一位女性的肖像 Retrato de una mujer │64 x 52cm│布面油彩 Oil on canvas│2018

女人香 Cabeza de mujer │65.2 x 50cm│布面油彩 Oil on canvas│2017

【圖文皆由寶吉祥集團授權提供】