11月12日是醫師節，法務部為感謝長期為法醫工作、監所服務的醫師蕭開平、尹莘玲、羅澤華、曾柏元及藍英哲5位醫師，特別在今天利用 與媒體茶敘交流的機會，在醫師節前夕公開表揚5人，法務部長蔡清祥頒發感謝狀，對5人表達誠摯敬意及感謝之意。

法務部表示，前法務部法醫研究所病理組組長蕭開平，曾為高檢署法醫中心法醫顧問，受地檢署委託執行法醫鑑驗工作，並協助研擬法醫研究所組織法草案，另執行各項研究發展及辦理法醫解剖鑑定業務，建立濫用藥物、酒駕、藥駕及病駕等指標，並致力於反毒工作，退休後深耕法醫學教育，全心投入於我國法醫制度與人才培訓的規劃及執行。

尹莘玲為首位女性醫師投身於法醫工作，在高雄醫學大學成立法醫部門時擔任病理專科法醫師，進一步深化及共同促成與法務部合作，更孜孜不倦指導其他醫師有關解剖病理及法醫病理等法醫專業訓練，為我國培養更多優秀的法醫人才。

羅澤華為桃園市聯新國際醫院助理副院長，曾任法醫所顧問，對於病理學、法醫學、解剖病理學等領域研究精湛，深具法醫臨床實務工作經驗，接受法醫所委託解剖上千起案例，更從今年起擔任法醫專業解剖訓練之導師，精進新進法醫師之專業知識與解剖能力，對提升法醫解剖鑑驗品質，功不可沒。

曾柏元為法醫研究所副研究員，專責法醫解剖鑑定業務，同時擔任法醫所法醫病理實驗室主管，協助實驗室通過財團法人全國認證基金會(TAF)認證，不斷提升法醫鑑驗品質，以確保法醫鑑定報告之客觀、公正與精確性。

另藍英哲是擔任矯正署特約醫師，在醫師人力不充足的台東、屏東等偏鄉地區，獨自一人長年赴泰源、東成、岩灣等技能訓練所、屏東監獄、台東監獄為受刑人看診，鼓勵受刑人積極改過向上，令人敬佩。