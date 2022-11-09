南投縣衛生局結合南投醫院，9日為南崗工業區勞工施打公費流感疫苗。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣衛生局結合南投醫院，9日到南崗工業區為勞工施打公費流感疫苗，及4癌篩檢等服務；15日將移師竹山工業區，提供相同服務；衛生局長陳南松表示，各社區、團體如能號召30人以上，就會安排專人到場施打。

衛生局與南崗工業區服務中心、南投縣工業會、廠商協進會等工商團體，「送健康到企業」在南崗會堂提供公費流感疫苗接種服務，並搭配4項癌症篩檢、心情溫度計（BSRS-5簡式健康量表）篩檢，與廠商一起守護員工健康。

秋冬是流感好發季節，接種流感疫苗是預防最有效的方法，接種對象包括50歲以上成人、出生滿6個月至五專三年級以下學生、高風險慢性病患、BMI大於等於30的肥胖者、罕見疾病患者、重大傷病患者、孕婦及家中有6個月以下幼同的父母，皆可免費接種。

陳南松指出，請所有符合公費疫苗接種的鄉親盡快接種，非公費接種對象的民眾，也可到相關診所自費接種疫苗；公司團體或各社區主委，如能號召超過30人，可通知衛生局或當地衛生所，將安排人力到現場施打。

另外，BA.4、BA.5病毒盛行，預計18日以後將可接種到最新的疫苗，兩種疫苗可同時接種，只要接種在不同部位即可，若前一劑接種超過3個月即可施打。

衛生局將於11月15日，與竹山工業區服務中心及廠商協進會合作，接種公費流感疫苗。有關流感疫苗相關資訊及合約醫療院所，可上衛生局網站傳染病防治專區查詢，如有相關疑問，可撥打衛生局專線（049）2220904洽詢。