29歲運動員曾格爾締造不少登山紀錄，被譽為「登山女神」，上月初卻驚爆和富商人夫疑似有不正當關係，掀起軒然大波，登山紀錄連帶被多名專家質疑造假，與正宮有20年深交的「防疫女神」賈永婕也多次在社群提出疑惑，近來甚至轉發一支影射曾格爾造假的影片，狠嗆：「幾張照騙讓她走紅，不知不覺陷入深淵。」

曾格爾日前宣稱以13小時無氧登頂馬納斯盧峰，不僅登山專家質疑、連外媒都說「不太可能做到」，對此她回應未造假，並表示會採取法律行動。曾在社群力挺正宮的賈永婕，今在最新貼文中表示看完一支影片後有感而發，開頭內容就超酸：「是知道我最近都在沒日沒夜地追真實上演的劇嗎？」接著開始介紹影片內容是指是年輕女孩靠著作假的影片爆紅後，只能撒一個個謊來掩蓋事實，讓她感嘆是在推自己進地獄，也引用好萊塢巨星丹佐華盛頓跟威爾史密斯說過的名言：「當你在最高巔峰時要小心，那正是魔鬼來找你的時候。」

賈永婕強調，人的心魔有時非常可怕，「其實魔鬼不是只有在你巔峰的時候才會出現，更可怕的魔鬼是在你成名在望時就蟄伏在你的身邊⋯⋯」，更何況若是虛名在望，很難想像有多麼邪惡的力量在吞噬身體和心靈，並公開呼籲：「勇於面對錯誤、深刻反省、洗心革面才是打倒魔鬼的唯一方式！共勉之」。

貼文曝光後引起廣大迴響，有網友就回應「最近一直想到紅樓夢的一句話：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命！」賈永婕附上愛心貼圖回覆：「好貼切」，另一位網友則酸道：「可是瑞凡，她沒有要回頭，而且還爬更快耶」，賈永婕則無奈說：「那就只能說自己要承擔後果」，更有人拿主角是冒牌富二代的西洋影集嘲諷：「再度推薦《創造安娜》」，見此，賈永婕也親自回覆：「一切都是謊言」。