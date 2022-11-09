金融監理沙盒上路四年，終於有第四件實驗成功落地！阿爾發投顧董事長陳志彥2022年11月9日指出，阿爾發與永豐金證券為期一年半的金融監理沙盒實驗第九案「機器人理財服務」已在2022年10月25日成功落地，成為第四個順利落地的監理沙盒實驗案，成功實現了「複委託金額單」、「金融機構間資料共享」兩大創新。

陳志彥指出，財富管理新時代有三大趨勢，一是不斷變化的消費者樣態，追求低費用與費用透明；二是強化客戶體驗，高度客製化，過去是「成衣概念」，商品進來由理專引導客戶購買，大家買到的商品都很類似，但未來會是「客製化的商品」 ，透過AI與數據分析將提升客製化服務能力，像信託產品，數位化工具將成為金融產品與服務的主要介面，隱私與資安問題會成為重要的信任課題。

第三是消費者需求轉移，重視新型態、利基市場產品開發，像新加坡就有新創公司用區塊鏈技術，讓法人能買的PE Fund，讓高資產客戶也能買到，因此，財管業者與資產管理業者將更密切合作，值得注意的是數位資產，數位資產成為新興財富管理客戶的投資選擇。另外，ESG產品需求也提高。

阿爾發投顧研究部經理黃御維指出，沙盒實驗主要提供客戶「定期定額投資組合金額單」，透過與國際同步的碎股下單創新功能，讓投資人最低只要100美元就可以複委託投資6檔美國交易所的ETF投資組合，大幅降低了過去需要數十萬新台幣才能做到的投資痛呲，讓小額投資更靈活。

黃御維表示，此次實驗期間有超過1.250名參與者，總實驗規模超過1億元新台幣，從使用者分析中看出，參與者年齡分布從22歲至超過60歲都有，並沒有集中在年輕族群，顯示機器人理財的接受度正擴大。實驗結束御，原參與者的權益都不會受影響，仍可以繼續投資，而實驗期間700美元的每月投資金額上限也開放至10萬美元，不少客戶在實驗結束後馬上就提高了投資金額，顯示需求強烈。