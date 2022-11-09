九合一選舉倒數不到20天，各縣市長候選人都摩拳擦掌的準備中，桃園「四腳督」的局面更是競爭激烈。而近日就有港媒分析，由於民進黨台北市長候選人陳時中接連爆出負面事件，加上總統蔡英文現在加強桃園市輔選的力度，依照現在民調趨勢來看，「蔡英文『保桃可能比保北』更為重要」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在台北市「三腳督」的選情，許多民調都顯示，國民黨的蔣萬安早已領先，而陳時中最近又被爆出牽手、醉摟人妻的事件，這讓陳時中的選情恐怕更難翻轉，蔡英文之所以加碼廟口開講，應是擔心陳時中選情潰堤，避免棄保作用發酵。而相較之下，蔡英文對於桃園市長的輔選則更加明顯，6日蔡英文更是在桃園地區連跑3個輔選行程，替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬助選。

除此之外，蔡英文7日還出席國立台灣海洋大學藻礁暨海洋生態館，新建工程開工動土典禮。這個活動位於桃園藻礁暨海洋生態館預定地，當天鄭文燦、鄭運鵬也到場再度同台。該份報導也指出，從蔡英文輔選動作來看，桃園市長選情呈現拉鋸，如果能保住桃園這一席，就能勉強保住黨主席的位置，至於鄭文燦也可有理由繼續往閣揆的位置邁進。