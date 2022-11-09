英商安達控股（Chubb）先前已取得康健人壽100%股權，金管會今天核准安達人壽台灣分公司併入康健人壽，基準日為今年12月1日，康健人壽後續將更名為安達國際人壽。

金管會強調，為維護保戶權益，已在審核此案時要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽原保戶權益不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

金管會統計，9月底康健人壽保戶人數共35.1萬人、有效契約64.45萬件，員工778人，安達人壽台灣分公司保戶人數13.5萬人、有效契約17.78萬件，員工220人，2家公司合併後，員工將全數留任。

金管會今年6月同意安達集團所屬英商Chubb取得國際康健人壽100%股份，英商Chubb在今年7月1日完成股權交割，目前康健人壽與安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司均隸屬於安達集團轄下，分別為安達集團在台灣的子公司及分公司。

金管會今天宣布再核准康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司全部營業、特定資產及負債，營業移轉基準日為今年12月1日，屆時康健人壽將更名為「安達國際人壽保險股份有限公司」。

金管會說明，安達集團是為發揮集團資源綜效，將在台灣分公司併入子公司、進行整併，依金融機構合併法相關規定，安達集團向金管會申請由康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司的全部營業、特定資產及負債，再進行更名。

在安達人壽台灣分公司併入康健人壽後，台灣壽險公司將自22家減少為21家，其中，外商壽險公司將自6家減少為5家，若僅看外商在台壽險分公司，更僅剩友邦人壽及法巴人壽2家。

金管會官員表示，根據安達規劃，後續仍由現任康健人壽董事長朱立明擔任安達國際人壽董事長、現任康健人壽總經理張志杰擔任安達國際人壽總經理。

金管會統計至今年9月底止，康健人壽資產規模達新台幣395.23億元，市場排名第22名，安達人壽台灣分公司資產規模達1464.85億元，市場排名第18名。

康健人壽前9月總保費收入95.8億元，排名第21名，安達人壽台灣分公司前9月總保費收入327.91億元，排名第14名，按此推估，合併後安達國際人壽總保費收入將躍升至第12名。